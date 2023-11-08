بعد ليل من الاشتباكات.. كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟

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يسيطر الهدوء الحذر هذا الصباح على منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا بعد ليل متوتر من القصف المتبادل بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.ويواصل الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي تحليقه فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والعرقوب ومرتفعات جبل الشيخ وحاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل برغز ومجرى الليطاني في البقاع الغربي واقليم، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"