جثة في طرابلس.. اليكم ما جرى

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عثر على السوري "ب.م.ع" البالغ من العمر ٤٠ سنه جثة داخل مبنى السبسبي القيد الانشاء في محلة الضم والفرز - طرابلس محيط حديقة الشــهيد وسام الحسن.وعلى الفور، حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، فيما كشف الطبيب الشرعي على الجثة لتحديد سبب الوفاة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".