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لبنان

في الجنوب.. هذا ما فعلته إحدى المؤسسات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-11-2023 | 02:45
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استعادت مؤسسة صحيّة تابعة لإحدى الجهات الحزبيّة في الجنوب نشاطها مؤخراً بعد توقفه لسنوات، وذلك من أجل إعادة تفعيلِ عملها الميدانيّ في ظل الأوضاع الرّاهنة.

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وذكرت المصادر أنَّ تلك المؤسسة طلبت عدداً من المُتطوّعين للعمل معها، علماً أنّ الجهة الحزبية التي تقفُ وراءها لا تنشطُ سياسياً في الوقت الرّاهن. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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