ماذا اكتشف الوسيط الأميركيّ في بيروت؟

اعتبرَ مصدرٌ سياسي من "قوى الثامن من آذار" أنَّ زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، أمس الثلاثاء، كانت بمثابة إشارة علنيّة للتأكيد على تجنيب لبنان أي حربٍ شاملة.

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وبحسب المصدر، فإنَّ "وحدة الموقف اللبنانيّ" إزاء ما يجري في الجنوب أثبت للأميركيين مُجدداً صلابة لبنان في الملفات الكبرى، كما أن هوكشتاين نفسه اكتشفَ هذا الأمر مرتين، المرة الأولى كانت على صعيدِ ملف ترسيم الحدود البحرية قبل عامٍ من الآن فيما المرة الثانية كانت على صعيد أحداث الجنوب الآن.