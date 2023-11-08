Advertisement

لبنان

بعد الادعاءات الاسرائيلية.. اليكم حقيقة الموقع الذي استُهدف في الخيام

Lebanon 24
08-11-2023 | 02:38
A-
A+
Doc-P-1127824-638350336803701000.jpeg
Doc-P-1127824-638350336803701000.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت المعلومات الى ان مخزن الاسلحة الذي ادّعت اسرائيل أنها استهدفته، هو مزرعة علف حيوانات لأحد المزارعين في الخيام من آل شيت
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان 24: إطلاق قذيفة من موقع الحماري الاسرائيلي قرب الوزاني باتجاه سهل الخيام
lebanon 24
08/11/2023 13:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق إقليم التّفاح والنبطية على علو منخفض
lebanon 24
08/11/2023 13:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين أبلغ ميقاتي أنه يزور لبنان موفدا من الرئيس بايدن لبحث الوضع في جنوب لبنان،وانه لمس من خلال محادثاته ان لبنان واسرائيل لا يرغبان بتصعيد الوضع
lebanon 24
08/11/2023 13:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يكشف "دور المخابرات" في هجمات لبنان
lebanon 24
08/11/2023 13:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الخيام

لبنان

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:11 | 2023-11-08
04:30 | 2023-11-08
06:16 | 2023-11-08
06:02 | 2023-11-08
05:50 | 2023-11-08
05:40 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24