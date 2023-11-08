Advertisement

لبنان

تعميم صورة الرأس المدبّر لعصابة تمتهن عمليات نصب واحتيال.. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 03:16
A-
A+
Doc-P-1127835-638350355609381337.jpg
Doc-P-1127835-638350355609381337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 7-10-2023، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من إلقاء القبض على المدعو:
Advertisement

م. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)
وهو الرأس المدبّر لعصابة تمتهن النصب والاحتيال، يقوم بإيهام ضحاياه بمشاريع وهمية، فيستولي منهم على مبالغ مالية، ثم يعمد إلى ترهيبهم من خلال الادعاء بأن الأموال التي استحصل عليها منهم هي نتيجة صفقة مشبوهة، أو يقدم على تهديدهم بالقتل بغية عدم تقديم شكوى بحقه لدى المراجع المختصة.

كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب عدة مذكرات عدلية بجرائم نصب واحتيال وتهديد وإطلاق نار.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بشعبة المعلومات على الخطّ السّاخن: /1788/، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:11 | 2023-11-08
04:30 | 2023-11-08
06:16 | 2023-11-08
06:02 | 2023-11-08
05:50 | 2023-11-08
05:40 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24