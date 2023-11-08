بحضور نيابي.. المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت فادي مصري يعلن برنامجه الإنتخابيّ

أقامَ المُرشح لمركزيْ عضو مجلس النقابة ونقيب المحامين في بيروت فادي مصري لقاءً، أمس الثلاثاء، في بيت المحامي، شرحَ خلاله برنامجه الإنتخابي لدورة إنتخابات النقابة التي ستُقام يوم 19 تشرين الثاني الجاري.

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وجاء اللقاء تحت عنوان "معاً لصون مهنة المحاماة ورسالة الدفاع عن الحقوق"، وقد حضرهُ نقيب المحامين ناضر كسبار وعدد من أعضاء مجلس النقابة والنائبين نديم الجميل والياس حنكش، إلى جانب حشدٍ من المحامين من مختلف المناطق.

وأعلن مصري الخطوط العريضة لبرنامجه على المستوى النقابيّ والمهنيّ والوطنيّ ، كما أوجزَ تجربته كعضو مجلس نقابة ومقرر قضايا التدرّج، كما تحدث عن الخبرة النقابيّة التي اكتسبها من العمل في النقابة والتواصل الدائم مع المحامين.