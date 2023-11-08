Advertisement

لبنان

بحضور نيابي.. المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت فادي مصري يعلن برنامجه الإنتخابيّ

Lebanon 24
08-11-2023 | 03:19
A-
A+
Doc-P-1127838-638350356935597088.jpg
Doc-P-1127838-638350356935597088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقامَ المُرشح لمركزيْ عضو مجلس النقابة ونقيب المحامين في بيروت فادي مصري لقاءً، أمس الثلاثاء، في بيت المحامي، شرحَ خلاله برنامجه الإنتخابي لدورة إنتخابات النقابة التي ستُقام يوم 19 تشرين الثاني الجاري.
Advertisement
 
وجاء اللقاء تحت عنوان "معاً لصون مهنة المحاماة ورسالة الدفاع عن الحقوق"، وقد حضرهُ نقيب المحامين ناضر كسبار وعدد من أعضاء مجلس النقابة والنائبين نديم الجميل والياس حنكش، إلى جانب حشدٍ من المحامين من مختلف المناطق.
 
وأعلن مصري الخطوط العريضة لبرنامجه على المستوى النقابيّ والمهنيّ والوطنيّ ، كما أوجزَ تجربته كعضو مجلس نقابة ومقرر قضايا التدرّج، كما تحدث عن الخبرة النقابيّة التي اكتسبها من العمل في النقابة والتواصل الدائم مع المحامين.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:11 | 2023-11-08
04:30 | 2023-11-08
06:16 | 2023-11-08
06:02 | 2023-11-08
05:50 | 2023-11-08
05:40 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24