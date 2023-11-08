الجيران يشتكون.. صوت سعادته عالٍ دوماً

اشتكى عدد من جيران أحد النواب، في تكتل نيابي كبير، من صوته المرتفع دوماً في المنزل، خصوصا ًوانه يتشاجر بشكل دائم مع زوجته وأولاده، ما يؤرق راحة سكان المبنى حيث يقطن، ويثير الكثير من الامتعاض من الاهالي، نتيجة الاصوات المرتفعة وعدم قدرتهم على تقديم شكوى بحقه.

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