"البنزين لمن يمرّ بالصدفة".. إليكم ما فعله توتر الجنوب بالسكان والجُيوب!

نشرت منصة "بلينكس" تقريراً تحت عنوان: "توتر جنوب لبنان يضرب الجيوب.. المدخول معدوم والإيجار واجب"، وجاء فيه:

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الأوضاع الأمنيّة المتوترة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة فرضت واقعاً صعباً على السكان هناك. الكثيرُ من المهن والأعمال التي يعتاش منها سكان المنطقة باتت بحُكم المعطلة بسبب القصف الإسرائيلي الذي طال بلدات جنوبية كثيرة.



خلال جولة في بعض مناطق الحدود، مثل الخيام، كفركلا، حولا، العديسة، مركبا، دير ميماس وغيرها، يتبين أن المشهدية هناك ليست طبيعية، فالحياة بالكاد مُستمرة. الشوارع فارغة من روادها، لا حركة تجارية، حتى أنّه بالكاد تمرّ سيارة بين الحين والآخر باستثناء الآليات العسكرية التابعة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" الدولية.



كذلك، الأوضاع الأمنيّة المتوترة عند الحدود فرضت واقعاً صعباً على السكان هناك، فالأعمال المتوقفة تعدُّ أمراً صعباً على الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها لبنان، فالمصاريف كثيرة بينما المداخيل باتت شحيحة.. فماذا يقول السكان عن هذا الوضع؟ وكيف يُفسر أهل الجنوب واقعهم في ظلّ توقف أعمالهم؟