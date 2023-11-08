قاووق: شعب فلسطين يراهن على استراتيجية المقاومة

Advertisement

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب للشهيد على طريق القدس حسين علي سرور في حسينية بلدة عين بعال الجنوبية، أن "شعب فلسطين الأبي لا يراهن على القمة العربية الطارئة، وإنما يراهن على استراتيجية المقاومة، وعلى صواريخ وبنادق وسواعد المقاومين في غزة، الذين هم قادة وأسياد وعظماء هذه الأمة، والناطقون الرسميّون باسم العروبة الأصيلة".وشدد الشيخ قاووق على أن "العدو الإسرائيلي لا يخشى قمة عربية ولا قمة إسلامية، إنما يخشى المقاومة في غزة ولبنان". وأشار إلى أن "عين المقاومة في لبنان على الجنوب لحماية الوطن والمدنيين، وأي اعتداء على المدنيين سترد المقاومة عليه بما هو أشد وأقسى دون تردد أو تأخير، وعينها الأخرى على غزة، من أجل نصرتها ومساندة ودعم المقاومة فيها، لأن النصر في غزة، هو نصر للمقاومة في لبنان ولكل المنطقة والأمة".ختم: "إن استمرار العلاقات الاقتصادية والأمنية والعسكرية حتى اليوم من بعض دول التطبيع مع العدو الإسرائيلي، هو خنجر في قلب الشعب الفلسطيني، وخيانة موصوفة لهذا الشعب".