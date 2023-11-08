الحجار: نتصرف بهذه المساعدات لنجدة أهل الجنوب

أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار في حديث اذاعي، أن "قضية الأمن الغذائي بيد الحكومة"، مشددا على "أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، لأن في لبنان الحكومة لا تستطيع العمل لوحدها".

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ولفت الى أن "إدارة المخزون الغذائي هي بيد وزارتي الاقتصاد والزراعة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية".

وكشف عن أن "التمويل لشاحنات الإغاثة في الجنوب يأتي من خلال المخزون الموجود لدى لبنان من مساعدات الدول الصديقة من بينها الصين، كما الجمعية المرسلية العالمية للاغاثة وجمعيات عالمية أخرى"، وقال: "نحن نتصرف بهذه المساعدات لنجدة أهل الجنوب، ولا نميّز بين نازحين لبنانيين أو سوريين من مناطق الجنوب، علما أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي من تتولى مساعدة السوريين جنوبًا".