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لبنان

ميقاتي استقبل سفير إيران ورأس إجتماع لجنة الأمن الغذائي

Lebanon 24
08-11-2023 | 04:11
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفير ايران لدى لبنان مجتبى أماني قبل ظهر اليوم في السرايا وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
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وشارك في الاجتماع المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.

لجنة الأمن الغذائي
 
ورأس رئيس الحكومة اجتماعاً للجنة الوزارية للامن الغذائي شارك فيه وزراء المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام،  الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

الوزير سلام
 
وأعلن الوزير سلام بعد الاجتماع: "عقدنا اليوم  اجتماعا برئاسة دولة الرئيس ميقاتي للجنة الأمن الغذائي الوزارية بحضور وزراء الزراعة والصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة. وتناولنا مواضيع اقتصادية حيوية ومهمة. وطمأنا بأن موضوع استيراد القمح يسير على الطريق الصحيح، والتمويل موجود بالتنسيق مع البنك الدولي، ولا وجود لأي أزمة تتعلق بموضوع كميات القمح والطحين الموجودة خلال هذه الفترة. وأكدنا لدولة الرئيس بأننا اتخذنا اجراءات استباقية باستيراد كميات أكبر بشكل سريع جدا، وطلبنا تعاون كافة الوزارات المعنية بإنهاء المعاملات لاستيراد ما يقارب نحو ستين الف طن ليكون لدينا مخزونا يكفي نحو اربعة  أشهر في حال حصول اي امر طارىء، لا سمح الله".
 
أضاف: "كانت موافقة من الجميع على هذا الإمر، وسنباشر بالإجراءات في هذا الأسبوع. أما ما يتعلق بكافة المواد الغذائية الأخرى، فتطرقنا لسلسلة الاستيراد والتصدير ولكل الإجراءات من لحظة وصول البواخر الى لبنان ومرورها في كافة الادارات، من الجمارك، إدارة المرفأ، فالاقتصاد، والزراعة والفحوصات  المخبرية، وتم التشديد على الإسراع في المعاملات وعدم تأخير دخول أي بضائع من أي مرفق أكان في مرفأ بيروت أو طرابلس أو مطار  بيروت، فالمطلوب هو الاستعجال بإدخال البضائع ضمن الأصول والقوانين المرعية الاجراء، والاسراع بالفحوصات وإصدار النتائج، لأن  هناك رهانا على الوقت، فإذا لم تدخل البضائع الى البلد وحصل اي شيء في المرافق العامة لا قدر الله،فيمكن  أن تتعرض هذه البضائع للتلف وان يحرم منها المستهلك اللبناني".
 
وقال: "كان الجو ايجابياً وهناك تطمينات من المستوردين تفيد بأن هناك بضاعة تكفي لثلاثة اشهر، وهناك بضاعة سترد تكفي  لاربعة اشهر مقبلة على أساس حصول تننسيق كامل بين الوزارات المعنية لإدخال البضائع وايصالها الى الأسواق اللبنانية".

لقاء التوازن الوطني
 
وإستقبل ميقاتي وفداً من"لقاء التوازن الوطني" صم السادة:المحامي صائب مطرجي، ومازن شربجي وسمير حمود.
 
وقال المحامي مطرجي: عبّرنا لدولة الرئيس عن دعمنا  لمواقفه اوجهوده في هذه الاوقات الصعبة.
 
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صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي:
 
جانب من لقاء الرئيس ميقاتي مع السفير الإيراني:
 
 
جانب من إجتماع لجنة الأمن الغذائي:
 
 
جانب من الإجتماع مع لقاء التوازن الوطني:
 
 
 
 
 


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