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لبنان

ميقاتي بحث التطورات الراهنة مع السفير الايراني

Lebanon 24
08-11-2023 | 04:11
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفير ايران لدى لبنان مجتبى أماني قبل ظهر اليوم في السرايا وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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