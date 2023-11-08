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لبنان

الجيش يُحبط محاولات تسلل سوريين إلى لبنان.. هذا ما كشفه عن عددهم

Lebanon 24
08-11-2023 | 04:20
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي:

تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الأسبوع المنصرم محاولة تسلل نحو 600 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية.
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