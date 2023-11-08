تجدد القصف الإسرائيلي جنوبا.. هذه المناطق استُهدفت

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كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي اطراف بلدة راميا، و منطقة وادي مظلم بين راميا وبيت ليف، واطراف بلدة عيترون .

تجدد القصف الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الأربعاء على مناطق جنوبية، حيث أطلقت مروحية إسرائيلية "نوع ام كا" 4 قذائف موجهة نحو منطقة السلامية في خراج بلدة الماري قضاء حاصبيا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي اطراف بلدة راميا، و

في المقابل، تم اطلاق دفعة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وسيطر الهدوء الحذر صباحا على منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا بعد ليل متوتر من القصف المتبادل بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.



ويواصل الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي تحليقه فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والعرقوب ومرتفعات جبل الشيخ وحاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل برغز ومجرى الليطاني في البقاع الغربي واقليم، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



