وفد من "حماس" زار الاشتراكي: الأولوية لوقف العدوان على غزة

جال وفد من" العمل الجماهيري" في حركة" حماس" في لبنان، برئاسة رأفت مرة، أمس على القطاعات العمالية والنقابية في الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث كان في استقبال الوفد الامين العام لجبهة التحرر العمالي الوليد شميط، وأعضاء من قيادة الجبهة، والحزب الشيوعي اللبناني حيث كان في استقبال الوفد نائب الأمين العام للحزب محمد المولى وعدد من أعضاء القيادة.

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واشار بيان للوفد الى انه تم عرض آخر التطورات في قطاع غزة، وشدد على "أولوية تحرك القوى النقابية والعمالية العالمية من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة للأهالي".

واستعرض الوفد الجرائم الإسرائيلية من قتل وتدمير وتجويع وحصار وهدم للمباني والمشافي والمدارس. وأكد الوفد ان "المقاومة الصلبة وصمود الأهالي سوف تفشل العدوان الإسرائيلي وتهزم الاحتلال".



