مخابرات الجيش تُوقف أحد المطلوبين في حارة البرانية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش داهمت منزل ب.م، في منطقة الجسر في حارة البرانية، وأوقفته وضبطت بحوزته مسدساً، وأحالته إلى التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ ب.م مطلوب بمذكرات إطلاق نار، وافتعال مشاكل.