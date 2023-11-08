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لبنان

إسرائيل استهدفت بلدة جنوبيّة بـ4 قذائف... أين سقطت؟ (صور)

Lebanon 24
08-11-2023 | 05:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط قذيفة إسرائيليّة قرب أحد المنازل في بلدة حولا، لكنها لم تنفجر.
 
 
كذلك، سقطت 3 قذائف أطلقها العدوّ الإسرائيليّ قرب ملعب كرة القدم في البلدة.
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