إسرائيل استهدفت بلدة جنوبيّة بـ4 قذائف... أين سقطت؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط قذيفة إسرائيليّة قرب أحد المنازل في بلدة حولا، لكنها لم تنفجر.

كذلك، سقطت 3 قذائف أطلقها العدوّ الإسرائيليّ قرب ملعب كرة القدم في البلدة.