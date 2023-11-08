Advertisement

لبنان

عطلة رسمية بمناسبة "الإستقلال".. إليكم موعدها

Lebanon 24
08-11-2023 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1127901-638350447583579221.jpg
Doc-P-1127901-638350447583579221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، مذكرة تقضي بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى الإستقلال وذلك يوم 22 تشرين الثاني 2022. 
وجاء في نص المذكرة: إستناداً إلى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، تُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء الواقـع فيه 22 تشرين الثاني 2023 بمناسبة ذكرى الإستقلال". 
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-11-08
11:26 | 2023-11-08
11:15 | 2023-11-08
10:50 | 2023-11-08
10:40 | 2023-11-08
10:29 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24