عطلة رسمية بمناسبة "الإستقلال".. إليكم موعدها

أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، مذكرة تقضي بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى الإستقلال وذلك يوم 22 تشرين الثاني 2022.

وجاء في نص المذكرة: إستناداً إلى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، تُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء الواقـع فيه 22 تشرين الثاني 2023 بمناسبة ذكرى الإستقلال".