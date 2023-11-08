كانت عائلة في داخلها.. طائرة إسرائيليّة تقصف سيارة في جنوب لبنان هكذا نجا أفرادها بأعجوبة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة للعدوّ الإسرائيليّ، قصفت سيارة مدنيّة على طريق عام بلدة حولا الجنوبيّة، كانت عائلة في داخلها.

وأضافت أنّ العائلة نجت بأعجوبة، لأنّ الصاروخ لم ينفجر.