عبد المسيح تقدم باقتراح قانون يقضي بتمديد كافة رتب الضباط

تقدم النائب أديب عبد المسيح اليوم، باقتراح قانون معجل مكرر لرفع السنّ القانونية من رتبة ملازم إلى رتبة عماد، كما يرمي إلى تعديل قانوني الدفاع الوطني وتنظيم قوى الأمن الداخلي.

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