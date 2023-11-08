Advertisement

لبنان

عبد المسيح تقدم باقتراح قانون يقضي بتمديد كافة رتب الضباط

Lebanon 24
08-11-2023 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1127913-638350470440763233.jpg
Doc-P-1127913-638350470440763233.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم النائب أديب عبد المسيح اليوم، باقتراح قانون معجل مكرر لرفع السنّ القانونية من رتبة ملازم إلى رتبة عماد، كما يرمي إلى تعديل قانوني الدفاع الوطني وتنظيم قوى الأمن الداخلي.
 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح : لرفع السن القانونية لجميع الضباط
lebanon 24
08/11/2023 18:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتراح قانون يبقي قائد الجيش في الخدمة العسكرية ويحرّك اعتراضات باسيل
lebanon 24
08/11/2023 18:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتراح قانون من "اللقاء الديمقراطي" يتعلّق باعفاء المدارس الرسمية من مستحقات الضمان
lebanon 24
08/11/2023 18:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله تقدّم باقتراح قانون يتعلّق بالضمان الاجتماعي.. ماذا تضمّن؟
lebanon 24
08/11/2023 18:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد المسيح

اقتراح قانون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-11-08
11:26 | 2023-11-08
11:15 | 2023-11-08
10:50 | 2023-11-08
10:40 | 2023-11-08
10:29 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24