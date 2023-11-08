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لبنان

اللواء إبراهيم استقبل فرونتسكا.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
08-11-2023 | 06:43
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 استقبل اللواء عباس إبراهيم في مكتبه في بيروت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث تم عرض للمستجدات على الساحة الإقليمية والتطورات الميدانية وسط الصراع الدائر في غزة.
 
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وتم البحث أيضاً خلال اللقاء، في الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان وخطورة تدهور الأوضاع جراء هذه الاعتداءات وآخرها المجزرة التي أدت الى استشهاد الفتيات الثلاثة وجدتهن. وكان سبق ذلك التعرض لفرقة من إسعاف كشافة الرسالة الاسلامية أثناء قيامها بعملها الانساني في إسعاف مصابين وجرحى هذه الاعتداءات.
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