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لبنان

وفاة شخص على أوتوستراد صيدا - صور... صدمته سيارة

Lebanon 24
08-11-2023 | 06:59
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن سقوط قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد صيدا - صور في محلة الغازية.
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حادث سير

اوتوستراد

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