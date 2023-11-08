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لبنان

تحذير من بلدية جنوبية حدودية.. ماذا طلبت من الأهالي؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 07:52
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 نبهت بلدية حولا الجنوبية، اهالي البلدة من "الاقتراب من القذائف التي اطلقتها قوات العدو الاسرائيلي على البلدة اليوم ولم تنفجر".
 
 
 وفي بيان لها، اكدت البلدية ان "المعنيين سيتعاملون مع  الامر وازالة خطره".
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وفي وقت سابق من اليوم، سقطت في البلدة نفسها قذائف إسرائيلية لكنها لم تنفجر بحسب مندوبة "لبنان24"، للمزيد من التفاصيل إضغط هنا.
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