تحذير من بلدية جنوبية حدودية.. ماذا طلبت من الأهالي؟

نبهت بلدية حولا الجنوبية، اهالي البلدة من "الاقتراب من القذائف التي اطلقتها قوات العدو الاسرائيلي على البلدة اليوم ولم تنفجر".

وفي بيان لها، اكدت البلدية ان "المعنيين سيتعاملون مع الامر وازالة خطره".

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