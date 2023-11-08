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لبنان

وزير إسرائيليّ: نتعرّض لهجمات من قبل "حماس" و"حزب الله" من لبنان

Lebanon 24
08-11-2023 | 07:58
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قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، "نحن بحاجة إلى الانتصار في هذه الحرب".
 
 
وأضاف كوهين في مؤتمر صحافيّ: "نتعرّض لهجمات من قبل "حماس" و"حزب الله" من لبنان، والحوثيين في اليمن".
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وأشار إلى أنّ "هدف إيران الأول وقف مسار السلام في المنطقة".
 
 
 
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