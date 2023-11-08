بيان للجيش عن ضبط أسلحة في إحدى البواخر داخل مرفأ طرابلس... هذا ما أعلنه

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

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بتاريخ 07 /11 /2023، ضبطت دورية من مديرية المخابرات داخل حرم مرفأ طرابلس أثناء الكشف على شاحنة قادمة من تركيا على متن إحدى البواخر المحمّلة بالبضائع وطرود الألبسة، أجزاء عائدة لبنادق حربية مفككة نوع M4 داخل أحد الطرود، وأوقفت مالك الشاحنة المذكورة المواطن (أ. د.).وفي منطقة ببنين – عكار، أوقفت دورية من المديرية المواطن (م.ن.) لإتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت داخل منزله وسيارته أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.