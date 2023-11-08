رداً على استهداف إسعاف "الرسالة".. هذا ما فعلته المقاومة بقوّة مشاة إسرائيلية

صدر عن "المقاومة الاسلامية " البيان الآتي: ردا على العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم ‏الأربعاء 08-11-2023 بالأسلحة المباشرة قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.

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