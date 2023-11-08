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لبنان

صاروخ استهدفهم... إصابة جدنيين إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان

Lebanon 24
08-11-2023 | 08:23
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قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، عن إصابة جنديين في إطلاق صاروخ مضاد للدروع على منطقة دوفيف قرب الحدود مع لبنان.
 
 
 
 
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