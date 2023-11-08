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لبنان

بري بحث مع زواره في تطور الاوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
08-11-2023 | 08:30
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو.
 
وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
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وشدد السفير الفرنسي على "أهمية تجنب لبنان توسع رقعة الصراع في المنطقة". 

واستقبل بري رئيس بلدية صيدا حازم بديع وجرى عرض لأوضاع المدينة وشؤونا خدماتية وإنمائية.


كما استقبل رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط "الميدل ايست" محمد الحوت الذي أطلعه على عمل الشركة والإجراءات التي إتخذتها وتتخذها في ظل الأوضاع الراهنة وما يجري في المنطقة.
 
ونقل الحوت عن رئيس المجلس "تنويهه بالجهود التي تقوم بها الشركة والعاملين فيها، بخاصة في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة".
 
كذلك التقى  النائب السابق اميل رحمة الذي قال بعد اللقاء: "أكثر أمر كان لازما في هذه الازمة التي يمر بها لبنان اليوم هو منصب رئاسة الجمهورية يجب الا يكون شاغرا، ويمكن ان يكون هناك مواقع شاغرة، لكن مواقع ثلاثة يجب ألا تشغر اولا رئاسة الجمهورية وثانيا المجلس النيابي وثالثا مجلس الوزراء".
 
واضاف: "الموضوع العام الذي يشغل الرئيس بري هو ما يحدث من غطرسة وقتل وتدمير في فلسطين وهو يضع كل الامكانات والقدرات لكي تنتهي هذه العملية التي لم تعرف تسامحا ابدا وعدد اعداد الضحايا خمسين من اصل 12 الفا هم اطفال وخمسة من النساء في غزة. وهذا لا يمكن لأي زعيم لبناني او اي مسؤول او أي لبناني الا ان يكون متعاطفا ومعنيا".

وتابع :" والتدحرج في الجنوب بلغ من يجب ان يبلغهم، بأن هذا التدحرج ليس مفيدا. ان طلباتكم بألا ينجر لبنان لكن يجب ان تقولوا هذا الكلام للذي يغور في اجساد الاطفال في الجنوب والكشافة والمدنيين في الجنوب".
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