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لبنان

بيرم بحث وسفير الفلبين في الية العمل لاجلاء رعايا بلاده في الحالات الطارئة

Lebanon 24
08-11-2023 | 07:15
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 استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة، سفير الفلبين في لبنان رايموند بالاتبات على رأس وفد من السفارة.
 
 
وخلال اللقاء، وضع السفير الفلبيني الوزير بيرم بتفاصيل قرار بلاده في حال حدوث أي طارئ امني لاجلاء رعايا الفلبين، طالبا تدخل وزارة العمل لتسهيل هذه العملية بما يضمن سلامة الرعايا الفلبينيين الذين يعملون في لبنان ومصالح أصحاب العمل والمواطنين اللبنانيين في الوقت نفسه، وقد تم الاتفاق على الية للعمل بها وكيفية المتابعة مع الامن العام اللبناني.
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