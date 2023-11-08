إشكال كبير... تضارب بالأيدي وإطلاق نار على محل

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين ج.ع وم.ش، في محلة شارع الجديد في القبة في طرابلس، تطوّر إلى عراكٍ، وتضاربٍ بالأيدي.وقام بعد ذلك م.ش برفقة أ.ق وم.ش، بإطلاق النار من مسدسات حربيّة على محل يملكه ج.ع، مما أدى إلى إصابة الأخير في رجله، إضافة إلى تضرّر المحل.وفرّ مطلقو النار إلى جهّة مجهولة، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.وحضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.