Advertisement

لبنان

رئيسة المجلس الاعلى للجمارك تفقدت مرفأ طرابلس

Lebanon 24
08-11-2023 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1127989-638350623198541675.png
Doc-P-1127989-638350623198541675.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 قامت رئيسة المجلس الاعلى للجمارك ريما مكي بزيارة الى مرفأ طرابلس، يرافقها الضابط المراقب المقدم نضال دياب ورئيس الضابطة الجمركية في طرابلس المقدم شربل توما، ورئيس الشعبة المركزية النقيب سليم الهد، وكان في استقبالهم مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر.
Advertisement
 
وعقدت مكي مع الوفد المرافق اجتماع عمل مع تامر، مستفسرة عن بعض الامور التقنية المرتبطة بأعمال الكشف على المستوعبات والشحنات المصدرة والمستوردة، وكيفية سير العمل وحركة تخليص البضائع.
 
واثنت مكي على "عمل جهاز الجمارك، لاسيما في موضوع الحد من عمليات التهريب".
 
ومن ثم تفقد الجميع منشأت ومراكز الجمارك في حرم المرفأ، وتم عرض آخر التطورات التي تتعلق بتطور عمل المرفأ والجمارك، لا سيما صيانة جهاز السكانر ونقل دائرة الجمارك وتخليص المعاملات الجمركية الى داخل مرفأ طرابلس لما لذلك من تسهيل لعمل المواطنين المتعاملين مع الجمارك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:28 | 2023-11-08
14:06 | 2023-11-08
14:00 | 2023-11-08
13:15 | 2023-11-08
12:49 | 2023-11-08
12:36 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24