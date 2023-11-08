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لبنان
رئيسة المجلس الاعلى للجمارك تفقدت مرفأ طرابلس
Lebanon 24
08-11-2023
|
10:40
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قامت رئيسة المجلس الاعلى للجمارك ريما مكي بزيارة الى مرفأ طرابلس، يرافقها الضابط المراقب المقدم نضال دياب ورئيس الضابطة الجمركية في طرابلس المقدم شربل توما، ورئيس الشعبة المركزية النقيب سليم الهد، وكان في استقبالهم مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر.
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وعقدت مكي مع الوفد المرافق اجتماع عمل مع تامر، مستفسرة عن بعض الامور التقنية المرتبطة بأعمال الكشف على المستوعبات والشحنات المصدرة والمستوردة، وكيفية سير العمل وحركة تخليص البضائع.
واثنت مكي على "عمل جهاز الجمارك، لاسيما في موضوع الحد من عمليات التهريب".
ومن ثم تفقد الجميع منشأت ومراكز الجمارك في حرم المرفأ، وتم عرض آخر التطورات التي تتعلق بتطور عمل المرفأ والجمارك، لا سيما صيانة جهاز السكانر ونقل دائرة الجمارك وتخليص المعاملات الجمركية الى داخل مرفأ طرابلس لما لذلك من تسهيل لعمل المواطنين المتعاملين مع الجمارك.
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