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لبنان

عاجلٌ من الجنوب.. ماذا فعل الجيش الإسرائيليّ عند الحدود؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 11:26
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنَّ جيش العدو الإسرائيلي أطلق النّار باتجاه الجدار الحدودي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة في القطاع الغربي.
 
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وبحسب المعلومات، فإنّ ما قام به العدو هو عمليّة تمشيط باتجاه الجدار، ولم يؤدّ ذلك إلى وقوع إصابات.
 
 
وتزامناً مع ما حصل عند الجدار، أفيد عن تحليق كثيف لطيران الإستطلاع الإسرائيلي فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرى وبلدات حاصبيا والعرقوب المجاورة للمزارع، وصولاً حتى مرتفعات جبل الشيخ وأجواء البقاع الغربي واقليم التفاح.
 
كذلك، ذكرت المعلومات أنّ مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت أطراف منطقة حمامص ومفرق الخيام من موقع رويسات العلم العسكريّ. 
 
  
 
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