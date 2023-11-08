عاجلٌ من الجنوب.. ماذا فعل الجيش الإسرائيليّ عند الحدود؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنَّ جيش العدو الإسرائيلي أطلق النّار باتجاه الجدار الحدودي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة في القطاع الغربي.

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وبحسب المعلومات، فإنّ ما قام به العدو هو عمليّة تمشيط باتجاه الجدار، ولم يؤدّ ذلك إلى وقوع إصابات.

وتزامناً مع ما حصل عند الجدار، أفيد عن تحليق كثيف لطيران الإستطلاع الإسرائيلي فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرى وبلدات حاصبيا والعرقوب المجاورة للمزارع، وصولاً ح تى مرتفعات جبل الشيخ وأجواء البقاع الغربي واقليم التفاح.