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لبنان

ماذا سيجري غداً في مرفأ بيروت؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 12:02
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كتب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة "اكس": "الاجتماع الوزاري الموسع غداً الخميس في 2023/11/9 في مرفأ بيروت عند العاشرة والنصف صباحا، بمشاركة معالي وزراء الزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة،مع كافة الادارات ومدراء المرافئ والجهات المعنية فيها، يأتي للبحث في عملية تخزين البضائع لديها، ومعدل الأيام المطلوبة لإتمام عملية الكشف والتسليم لكل جهة بعينها، وذلك لضمان متابعتها في اتخاذها لكافة الاجراءات المسهلة والمسرعة لهذه العملية ذات الأبعاد الوطنية والاستراتيجيه والاجتماعية".
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