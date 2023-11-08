مأساة في زحلة.. ما حصل مع أحد السوريين مُروّع!

عملت عناصر من الدفاع المدني على نقل جثة رجل من التابعية السورية الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي، بعدما وُجد مشنوقاً داخل منزله في الكرك - زحلة، وذلك بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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