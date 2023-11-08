Advertisement

لبنان

مأساة في زحلة.. ما حصل مع أحد السوريين مُروّع!

Lebanon 24
08-11-2023 | 12:11
A-
A+
Doc-P-1128014-638350675983047827.png
Doc-P-1128014-638350675983047827.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عملت عناصر من الدفاع المدني على نقل جثة رجل من التابعية السورية الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي، بعدما وُجد مشنوقاً داخل منزله في الكرك - زحلة، وذلك بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني في زحلة اخمد حريقا في شركة "جونيت" والاضرار مادية
lebanon 24
08/11/2023 21:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة لبنان 24: الدفاع المدني اللبناني - مركز صور يعمل على ارسال آلياته لمنطقة الضهيرة مروحين في الجنوب لتأمين سلامة المواطنين
lebanon 24
08/11/2023 21:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الدفاع المدني مركز صور الذي ينقل الجرحى من الصحافيين الى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور
lebanon 24
08/11/2023 21:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان 24": السيطرة على الحريق داخل سجن زحلة
lebanon 24
08/11/2023 21:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الدفاع المدني

زحلة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:28 | 2023-11-08
14:06 | 2023-11-08
14:00 | 2023-11-08
13:15 | 2023-11-08
12:49 | 2023-11-08
12:36 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24