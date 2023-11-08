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لبنان

التوتر يتصاعد في الجنوب.. قصفٌ إسرائيليّ عنيف يطال هذه البلدات

Lebanon 24
08-11-2023 | 12:30
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تسيطرُ أجواء من التوتر على المناطق الجنوبية إثر قيام جيش العدو الإسرائيلي بشنّ غاراتٍ عديدة، مساء اليوم الأربعاء.

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وأفادت المعلومات بأنّ الجيش الإسرائيلي قصف من مرابض المدفعية في موقع رويسات العلم العسكريّ، منطقة حمامص ومفرق الخيام. 

بدورها، ذكرت قناة "الميادين" أن قصفاً معادياً يطال أطراف بلدات يارين، الجبين، مروحين، بلاط وياطر. 

كذلك، أفيد أيضاً عن إلقاء جيش العدو قنابل مضيئة فوق وادي هُونين. 

وتزامناً مع التوتر القائم، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة عن دوي صفارات الإنذار في مستوطنتي أفيفيم وبرعام الإسرائيليتين عند الحدود مع لبنان.
 
 

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