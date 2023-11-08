حدث أمنيّ عند الحدود الآن.. كلامٌ عن "تسلل" وهكذا تأهبت مستعمرات إسرائيل!

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ورود تحذيرات، مساء اليوم الأربعاء، من تسلّل طائرات من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه إزاء ذلك، تمّ تفعيل صافرات الإنذار في مستعمرات أفيفيم وبرعام ويرعون المحاذية للبنان.

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كذلك، قالت التقارير الإسرائيلية إنه تمّ تفعيل الدفاعات الجوية بعد رصد طائرة بدون طيارة فوق الجليل الأعلى اخترقت الأجواء من لبنان.

ويتزامن هذا الأمر مع قصفٍ إسرائيليّ تصاعد أجواء من التوتر عند المناطق الجنوبية اللبنانية إثر قيام جيش العدو الإسرائيلي بشنّ غاراتٍ عديدة.

وأفادت المعلومات بأنّ الجيش الإسرائيلي قصف من مرابض المدفعية في موقع رويسات العلم العسكريّ، منطقة حمامص ومفرق الخيام.

بدورها، ذكرت قناة "الميادين" أن قصفاً معادياً يطال أطراف بلدات يارين، الجبين، مروحين، بلاط وياطر.

كذلك، أفيد أيضاً عن إلقاء جيش العدو قنابل مضيئة فوق وادي هُونين.