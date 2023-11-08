بوحبيب: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان هو المدخل لوقف التصعيد

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، قبيل مغادرته إلى الرياض للمُشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الطارئة، أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان هو المدخل لوقف التصعيد في المنطقة".

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