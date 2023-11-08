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لبنان

توقيف عناصر من "حزب الله" في دولة بارزة.. وتقرير يكشف السّبب

Lebanon 24
08-11-2023 | 13:15
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ذكر تقريرٌ نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنهُ تمّ اعتقال عناصر من "حزب الله" في البرازيل بعد الاشتباه في محاولتهم إيذاء اليهود.
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وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ الشرطة الفيدرالية في البرازيل أطلقت، اليوم الأربعاء، عملية لتفكيك مُنظمات بما مجموعات من "حزب الله"، يُشتبه في تخطيطها لإلحاق الضرر باليهود في البلاد. 

وذكرَ تقرير "يديعوت أحرونوت" إن "تلك المنظمات خططت أيضاً لتجنيد مواطنين برازيليين لتنفيذ بعض الأعمال الإرهابية"، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عمليات دهم طالت 11 مكاناً مختلفاً تم إستخدامهم من قبل المتورطين. 

وأوضح التقرير أنه تمّ إصدارُ مُذكرتي توقيف بحق شخصين مُشتبه بهما، فيما من المُتوقع أن يتعرّض المتهمون بالملف لعقوبات تصلُ إلى السجن مُدّة 15 عاماً. 
 
من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن العملية التي قامت بها قوات الأمن في البرازيل، جاءت بالتعاون مع "الموساد الإسرائيلي" الذي قال إن "الهجوم الذي سعى إليه حزب الله في البرازيل، جاء بتوجيه وتمويل من النظام الإيراني". 
 
(يديعوت أحرونوت - معاريف)

 
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