21
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
4
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خبر عن منصة "بلومبيرغ".. هذا ما كان من المفترض حصوله!
Lebanon 24
08-11-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات قناة الـMTV بأنه كان من المفترض أن يصل وفد من الخارج ليدرّب المعنيين على منصة "بلومبيرغ".
وبحسب المعلومات، فقد أدّت التوترات الامنية في المنطقة إلى تأجيل هذه الزيارة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منتدى "بلومبرغ" للاقتصاد الجديد في سنغافورة يناقش أزمات الحرب والتضخم
Lebanon 24
منتدى "بلومبرغ" للاقتصاد الجديد في سنغافورة يناقش أزمات الحرب والتضخم
09/11/2023 00:22:10
09/11/2023 00:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك يطرح روبوت Grok "المنافس الأقوى" لمنصة ChatGPT
Lebanon 24
ماسك يطرح روبوت Grok "المنافس الأقوى" لمنصة ChatGPT
09/11/2023 00:22:10
09/11/2023 00:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ عن الرئيس الأميركي في تصريح صحافي مقتضب: الجهود المبذولة لإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة تمضي قدما
Lebanon 24
بلومبرغ عن الرئيس الأميركي في تصريح صحافي مقتضب: الجهود المبذولة لإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة تمضي قدما
09/11/2023 00:22:10
09/11/2023 00:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دباباتنا هاجمت منصتين لإطلاق الصواريخ وموقعا عسكريا لحزب الله (العربية)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دباباتنا هاجمت منصتين لإطلاق الصواريخ وموقعا عسكريا لحزب الله (العربية)
09/11/2023 00:22:10
09/11/2023 00:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
منصة
بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن أمرٍ أعلنه نصرالله.. هذا آخر ما قيلَ في إسرائيل!
Lebanon 24
مفاجأة عن أمرٍ أعلنه نصرالله.. هذا آخر ما قيلَ في إسرائيل!
12:00 | 2023-11-08
08/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف عناصر من "حزب الله" في دولة بارزة.. وتقرير يكشف السّبب
Lebanon 24
توقيف عناصر من "حزب الله" في دولة بارزة.. وتقرير يكشف السّبب
13:15 | 2023-11-08
08/11/2023 01:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أثار الجدل داخل مطعم... أكل مع ضيوفه ورفض دفع الفاتورة (صور)
Lebanon 24
مسؤول أثار الجدل داخل مطعم... أكل مع ضيوفه ورفض دفع الفاتورة (صور)
08:32 | 2023-11-08
08/11/2023 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تفقد والدتها: اليوم أبشع يوم
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تفقد والدتها: اليوم أبشع يوم
08:00 | 2023-11-08
08/11/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لدغة عنكبوت تودي بحياة فنان شهير عن 28 عاما
Lebanon 24
لدغة عنكبوت تودي بحياة فنان شهير عن 28 عاما
06:15 | 2023-11-08
08/11/2023 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:05 | 2023-11-08
المخاوف تتزايد ليلاً
16:55 | 2023-11-08
مقدمات النشرات المسائية
16:45 | 2023-11-08
قاسم: أميركا هي من تدير العدوان الإسرائيليّ على غزة
16:29 | 2023-11-08
معلومات عن "ترسانة حزب الله".. هذه الصواريخ حصل عليها وهدّد بها أميركا!
16:19 | 2023-11-08
عاجل جداً.. عدوان اسرائيلي من أجواء لبنان يطال سوريا وهذا ما استهدفه
16:00 | 2023-11-08
الجيش الإسرائيلي يُهاجم مواقع لـ"حزب الله".. فيديو يوثق القصف من الجو
فيديو
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
09/11/2023 00:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
09/11/2023 00:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
09/11/2023 00:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24