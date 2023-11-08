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لبنان

خبر عن منصة "بلومبيرغ".. هذا ما كان من المفترض حصوله!

Lebanon 24
08-11-2023 | 14:00
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أفادت معلومات قناة الـMTV بأنه كان من المفترض أن يصل وفد من الخارج ليدرّب المعنيين على منصة "بلومبيرغ".

وبحسب المعلومات، فقد أدّت التوترات الامنية في المنطقة إلى تأجيل هذه الزيارة.
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