خبر عن منصة "بلومبيرغ".. هذا ما كان من المفترض حصوله!

أفادت معلومات قناة الـMTV بأنه كان من المفترض أن يصل وفد من الخارج ليدرّب المعنيين على منصة "بلومبيرغ".



وبحسب المعلومات، فقد أدّت التوترات الامنية في المنطقة إلى تأجيل هذه الزيارة.

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