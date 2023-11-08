كلامٌ عن "حزب الله".. ماذا قال مسؤول في "حماس"؟

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري إنه "كلما زاد تقدم الجيش الإسرائيلي وتعمقه في غزة، كلما زادت خسائره البشرية والمادية"، مشيراً إلى أن "المقاومة لن تنكسر بل ستنتصرُ حتماً"، وأضاف: "الإحتلال الإسرائيلي سيزيد سحب دباباته المدمرة وجنوده القتلى، كما أن كلام تل أبيب عن أنّ قيادة حماس تتواجدُ تحت مستشفى الشفاء هو كلامٌ سخيف جداً".

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وفي تصريح له، اليوم الأربعاء، وصف العاروري أداء "حزب الله" في جنوب لبنان بـ"المُتقدّم"، داعياً إلى البحث في مرحلة "ما بعد الإحتلال" في غزة وليس أوهام مرحلة "ما بعد حماس".

وختم: "على الإحتلال دفع الثمن والإفراج عن الأسرى مقابل الأسرى ونحنُ جادّون في ذلك".