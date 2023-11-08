لوحة في البقاع تُحاكي معاناة أطفال غزّة.. شاهدوا الصور

قام عدد من الناشطين في بلدة سعدنايل - البقاع، برسم جدارية تُحاكي معاناة أطفال غزة.

وعمل عدد من المواطنين وهم نورهان ترشيشي، علي الحمد وخلال رحيمي على تصميم الرسمة وتطبيقها على أحد الجدران الكبرى في سعدنايل.

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وفي ما يلي لقطات مصورة للرسمة: