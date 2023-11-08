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لبنان

لوحة في البقاع تُحاكي معاناة أطفال غزّة.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
08-11-2023 | 14:28
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قام عدد من الناشطين في بلدة سعدنايل - البقاع، برسم جدارية تُحاكي معاناة أطفال غزة. 
 
وعمل عدد من المواطنين وهم نورهان ترشيشي، علي الحمد وخلال رحيمي على تصميم الرسمة وتطبيقها على أحد الجدران الكبرى في سعدنايل.
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وفي ما يلي لقطات مصورة للرسمة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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