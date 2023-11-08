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لبنان

عباس إبراهيم يُعلن أموراً مهمة عن غزة و "حزب الله".. ماذا عن الحرب؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 14:57
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قال المُدير العام السَّابق للأمن العام اللَّواء عباس إبراهيم إنّ زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، أمس الثلاثاء، عنوانها التأكيد على ضرورة بقاء "حزب الله" خارج حرب غزة، مشيراً إلى أن "الجيش يقومُ بدوره على الحدود الجنوبية والدولة تستطيع لجم الفصائل التي تُحاول إدخال لبنان بالصراع الخارجي". 
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، ذكر إبراهيم أننا "نقفُ أمام الساعات الأخيرة قبل الإعلان عن هدنة إنسانية في غزة"، وأضاف: "منذ اليوم الأول  لحرب غزة، كان العنوان الكبير للإتصالات بيني وبين هوكشاتين هو محاولة تحييد لبنان عن الحرب الدائرة في فلسطين".
 
وأكمل: "ذهبت إلى قطر وهذا الأمر ينفي ما يتم تداوله عن رفض قطر تدخلي بملف الحرب في غزة وسبب الإشاعات أننا في لبنان وليس في قطر واجتمعت هناك مع رئيس المكتب السياسيّ لحركة حماس إسماعيل هنية، ولا أعتقد أن الأخير سيأتي إلى لبنان". 
 
ورداً على سؤال حول الوساطة بين إسرائيل و "حماس"، قال إبراهيم: "الحركة لم تطلب توسطي بل أنا اتصلت بهم وسألتهم حول المطالب للإفراج عن بعض الأسرى".
 
 
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