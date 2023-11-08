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لبنان
آخر معلومة عن ورقة الـ100 ألف ليرة.. إكتشفوا ما حدث!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-11-2023
|
15:13
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اكتشف مواطنون مؤخراً إستخدموا الصرّافات الآليّة لدى عدد من المصارف أن هناك شُحاً في أوراق الـ100 ألف ليرة لبنانية التي حلت محلها أوراق الـ50 ألف ليرة لبنانية.
وإزاء ذلك، تبيَّن أن بعض المواطنين باتوا يتجهون إلى صرافين في السوق الموازية لتبديل أوراق "الخمسينات" بأوراق "المئات"، لكن المفاجأة تكمنُ في أن بعض هؤلاء الصرافين طلبوا "دولاراً واحداً" مقابل هذه العملية.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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