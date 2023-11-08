عاجل جداً.. عدوان اسرائيلي من أجواء لبنان يطال سوريا وهذا ما استهدفه

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إستهدف عدوان إسرائيلي جوي نقاطاً بالمنطقة الجنوبية في سوريا، بحسب ما أفادت وكالة سانا السورية.وذكر مصدر عسكري في تصريح للوكالة أنه "حوالي الساعة العاشرة و50 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفاً بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية".وكشف أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.