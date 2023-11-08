قاسم: أميركا هي من تدير العدوان الإسرائيليّ على غزة

أكد نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ "حماس والفصائل الفلسطينية هم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الفلسطيني"، وأضاف: "لقد ثبت عجز إسرائيل، وثبت أنها لا تستطيع أن تحافظ على الكيان، وأن أميركا اليوم هي التي تدير العدوان على غزة وتضع له السياسات وتخطط لمستقبل للعدو الإسرائيلي".

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وخلال حفلٍ تأبيني في بيروت، قال قاسم: "أ ما عندنا في لبنان فيطلبون منا ألا نوسع الحرب، ونحن في موقع المقاومة والدفاع والنصرة لغزة، قلنا لهم: من يريد عدم توسعة الحرب عليه أن يوقف الحرب، لا أن يطلب منا أن لا ندافع وأن لا نناصر. استمرار هذه الحرب تحمل تداعيات لا يعلم أحد ماذا سيكون في المستقبل، وهل يمكن ضبط الوضع؟ وهل يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة في منطقتنا أم لا؟ هذه الأمور مرتبطة بتطورات ما يحصل في فلسطين. نحن جزء من المقاومة ومن الدفاع عن الأرض والشعب، نقوم بما علينا أن نقوم به وسنقوم في المستقبل بما يجب علينا أن نقوم به. هذا خيارنا في الاتجاه الصحيح، لكن المقدار والسعة له علاقة بالتطورات وله علاقة بالموقف".

واردف: "عندما اعتدت اسرائيل في لبنان على الجدة وبناتها الثلاث ارتكبت عملا شنيعا، فقررنا أن نرد عليه، ونحن بدأنا بالرد عليه وسنستكمل بحسب القواعد التي وضعناها في مواجهة المدنيين عندما يضرون بالمدنيين لدينا، سواء كانت هذه الحادثة أو ما جرى مع كشافة الرسالة الاسلامية. إذا أردتم أن تقاتلوا المقاومين في مواجهتكم قاتلوهم، أما أن تعتدوا على المدنيين فهذا له حساب مختلف، وستدفعون ثمنه من المدنيين لديكم، لأنكم لا تفهمون إلا بهذه الطريقة".



