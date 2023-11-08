Advertisement

لبنان

المخاوف تتزايد ليلاً

Lebanon 24
08-11-2023 | 17:05
A-
A+
Doc-P-1128082-638350854848273845.jpg
Doc-P-1128082-638350854848273845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتزايد المخاوف ليلاً في القرى المتاخمة للحدود مع سماع أصوات قصف وقذائف غير مسبوقة لجهة قوتها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حدث أمنيّ عند الحدود الآن.. كلامٌ عن "تسلل" وهكذا تأهبت مستعمرات إسرائيل!
lebanon 24
09/11/2023 06:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتي أفيفيم و برعام الإسرائيليتين عند الحدود مع لبنان
lebanon 24
09/11/2023 06:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب.. ماذا فعل الجيش الإسرائيليّ عند الحدود؟
lebanon 24
09/11/2023 06:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"تبغ الجنوب" كاد يحترق.. ماذا حصل وسط التوتر عند الحدود؟
lebanon 24
09/11/2023 06:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24

مخاوف

الحدود

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:10 | 2023-11-08
22:08 | 2023-11-08
22:20 | 2023-11-08
22:49 | 2023-11-08
22:25 | 2023-11-08
23:18 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24