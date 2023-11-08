توقّف البحث

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Lebanon 24
08-11-2023
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أدّت أحداث غزة إلى توقف البحث في رفع الحدّ الأدني للأجور، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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