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لبنان

"الحزب" يلعب لعبة خطرة.. فرنسا تحذر!

Lebanon 24
08-11-2023 | 23:18
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حذر مصدر دبلوماسي فرنسي في تصريحات خاصة لـ"العربية" من أن حزب الله يلعب لعبة خطرة وعليه وقف إطلاق النار نحو إسرائيل.

وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي إن وقف إطلاق النار في غزة لا يمكن أن يكون أحادي الجانب وإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرر رسائل لبنيامين نتنياهو حول ضرورة وقف انتهاكات المستوطنين.
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وأكدت مصادر قناتي العربية والحدث أن مسيرات انطلقت من جنوب لبنان عبرت، مساء أمس الأربعاء، إلى الأجواء الإسرائيلية، وقصفت مستوطنات براعم وأفيفيم في الجليل الأعلى، وسط دوي صفارات الإنذارات في شمال إسرائيل.

وردت المدفعية الإسرائيلية عبر قصف مواقع في جنوب لبنان، كما عملت الدفاعات الجوية الإسرائيلية على صد الهجمات بالمسيرات التي أطلقها حزب الله، بحسب المصادر.(العربية)




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