إسرائيل قصفت أهدافا في سوريا ولبنان.. استهداف مواقع لـ "الحزب" قرب السيدة زينب

Advertisement

قام الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء بقصف مواقع جنوبي سوريا، فيما هاجم مواقع في لبنان قال إنها تابعة لحزب الله، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين من قواته بجروح طفيفة ومتوسطة، من جراء إطلاق صاروخ مضاد للمدرعات في منطقة "دوفيف" الحدودية مع لبنان.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الخميس، بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في جنوب البلاد.ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 50: 22 من مساء الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية".وأشار المصدر إلى وقوع ما وصفه بـ"بعض الخسائر المادية"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الإسرائيلية استهدفت نقاطا للجيش السوري في محافظة السويداء الجنوبية.وأضاف المركز أن الضربات الإسرائيلية ترافقت مع دوي 3 انفجارات في محيط العاصمة دمشق، نتيجة قصف لعقربا في منطقة مطار عسكري يبعد أكثر من 10 كيلو مترات غرب مطار دمشق الدولي، جنوب غرب ريف دمشق، ما أدى لمقتل 3 مقاتلين موالين لإيران، وإصابة 3 آخرين بجروح كحصيلة أولية.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس المرصد رامي عبد الرحمن قوله: "قتل ثلاثة مقاتلين غير سوريين موالين لإيران في قصف إسرائيلي على مزارع ومواقع أخرى تابعة لحزب الله قرب عقربا والسيدة زينب"، مضيفا أن إسرائيل قصفت أيضا مواقع دفاع جوي سورية في جنوب البلاد.ثكنة دوفيفوكان حزب الله قد أعلن، أمس الأربعاء، في بيان، "استهداف بالأسلحة المباشرة قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح"، وذلك ردا "على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية وفق البيان.(العربية)